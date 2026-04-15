Акционеры ВТБ одобрили конвертацию префов в обыкновенные акции

Акционеры ВТБ (MOEX: VTBR) одобрили конвертацию привилегированных ценных бумаг первого и второго типа в обыкновенные акции. Количество размещаемых обыкновенных бумаг — 6,3 млрд шт. Номинальная стоимость каждой — 50 руб. Собрание акционеров прошло 14 апреля.

Как следует из пресс-релиза ВТБ, 21,4 трлн привилегированных акций первого типа общей стоимостью 214 млрд руб. конвертируется в 2,6 млрд обыкновенных акций на сумму 129,5 млрд руб., а 3 трлн привилегированных акций второго типа (307,4 млрд руб.) конвертируются в 3,7 млрд обыкновенных акций общей стоимостью 185,9 млрд руб.

«Конвертация префов позволит оптимизировать структуру капитала при сохранении баланса интересов всех акционеров, включая миноритариев, и рассчитывать на рост акционерной стоимости в перспективе», — сказал первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.