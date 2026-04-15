Музей русской культуры «Русская изба» открылся в Сочи

В Сочи на территории гимназии №44 открылся музей русской культуры «Русская изба». Мероприятие приурочено к Году единства народов России. В рамках открытия была организована благотворительная ярмарка с угощениями из блюд традиционной русской кухни, выставка декоративно-прикладного искусства и праздничный концерт, сообщает пресс-служба мэрии.

Новая культурная площадка стала очередным творческим проектом, реализованным педагогами и родителями учащихся. На территории гимназии уже действуют несколько мини-музеев: «Кубанская хата», «Подворье Кубани», музей местной флоры и фауны, музей «Блиндаж» и музей, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Директор департамента образования администрации Сочи Ольга Медведева отметила, что в Год единства народов России образовательные учреждения стремятся расширить познания детей о многонациональной культуре. Проект направлен на знакомство школьников с истоками русской народной культуры, формирование духовно-нравственных ценностей и расширение представлений о традициях, обычаях и укладе жизни русского народа. Открытие музея русской культуры стало важным этапом развития образовательного пространства гимназии. На школьных площадках проходит множество спортивных и культурных мероприятий, в ходе которых учащиеся знакомятся с многонациональным пространством Сочи, где проживает более 100 представителей разных национальностей.

По православным традициям музей «Русская изба» освятил приглашенный представитель Сочинской епархии. Затем для детей и гостей провели экскурсию, рассказали о быте русских крестьян начала прошлого века, объяснили назначение предметов, использовавшихся в обиходе. Экспозиция включает старинные вещи: деревянную и глиняную посуду, традиционные вышитые рушники и другие текстильные изделия, прялку, самовар, сундук, народные музыкальные инструменты и куклы. Музей будет работать в рамках образовательной программы гимназии, открытой для посещения школьниками и жителями микрорайона.

Мария Удовик