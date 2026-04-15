Пляжи Геленджика подготовят к курортному сезону до 1 мая

Пляжи Геленджика планируется подготовить к началу курортного сезона в срок до 1 мая. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.

Вопрос подготовки пляжных территорий к лету глава Геленджика обсудил с вице-губернатором Кубани Александром Руппелем, посетившим курорт. Пользователям пляжей дали поручение обеспечить все территории необходимой инфраструктурой до начала мая. На пляжах должны оборудовать кабины для переодевания, санитарные комнаты, шезлонги, спасательные посты и другие элементы.

Все пляжи Геленджика, по словам Алексея Богодистова, в текущем сезоне будут оформлены по единому стандарту. Глава города подчеркнул, что из 73 рекреационных территорий 25 будут полностью адаптированы для отдыха маломобильных граждан.

Арендаторы пляжей подготавливают документацию для получения санитарно-эпидемиологических заключений. Перед началом курортного сезона на побережье проведут водолазное обследование в целях обеспечения безопасности отдыхающих.

София Моисеенко