Игроки и тренеры ФК «Краснодар» присоединятся к «Бессмертному полку» на домашнем матче

Мемориальная акция «Бессмертный полк» пройдет на матчах российских футбольных турниров, приуроченных к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В Краснодарском крае акция состоится 7 мая на стадионе ФК «Краснодар», где местная команда проведет ответный матч финала Кубка России против московского «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Акция является частью мемориальной программы «Одна на всех команда, Родина, Победа». Игроки, тренеры и бригады арбитров выйдут на поле с портретами своих родственников — участников Великой Отечественной войны. Впервые подобное мероприятие провели в 2025 году, и оно было приурочено к 80-летию Победы.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отметил, что для футбольного сообщества память о войне является объединяющим началом. По его словам, в прошлом году к акции на трибунах присоединились тысячи болельщиков в десятках российских городов, включая Краснодар. Пример футбола вдохновил федерации и клубы других видов спорта. В 2026 году совместно с РПЛ, Футбольной национальной лигой, клубами и общественным движением «Бессмертный полк» традицию решено продолжить.

К участию также приглашены команды Юношеской футбольной лиги, женской Суперлиги и футзала. Помимо матча в Краснодаре акция пройдет 6 мая в Москве, где в финале «Пути регионов» встретятся ЦСКА и «Спартак», а также на играх Российской премьер-лиги, Первой и Второй лиг 10–11 мая.

Мария Удовик