Банк ПСБ запустил на Кубани страхование жилья с покрытием рисков от БПЛА

ПСБ запустил в Краснодарском крае программу комплексного страхования жилья «Моя территория». Ключевая особенность полиса — компенсация ущерба от повреждений, вызванных обломками беспилотных летательных аппаратов.

Программа покрывает риски повреждения домов и квартир: внутренней и внешней отделки, инженерного оборудования и домашнего имущества. Также страховка включает финансовую ответственность перед соседями.

«Мы подготовили продукт, который закрывает актуальную потребность жителей региона в защите от специфических рисков. При наступлении страхового случая выплата производится в течение десяти дней после предоставления документов»,— отметил Вадим Сальников, региональный директор ПСБ в Краснодарском крае.

Оформить полис можно в любом офисе банка ПСБ на территории края. Активировать его необходимо в течение 90 дней, страховая защита начинает действовать на 15-й день после активации. Максимальная сумма возмещения достигает 3,6 млн рублей.

Консультации по условиям программы можно получить в офисах ПСБ или по телефону горячей линии банка 8-800-333-03-03

Услуга предоставляется ООО "ПСБ Страхование", входящее в группу ПСБ.

