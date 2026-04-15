Оползни в Дахадаевском районе Дагестана повредили около 100 домов

В Дахадаевском районе после прошедших дождей начались оползни. С 11 апреля в муниципалитете действует режим ЧС из-за повреждений жилых домов и инфраструктуры. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в ГУ МЧС по Дагестану.

По официальным данным, четыре дома разрушены полностью, еще 96 — частично. Больше всего пострадавших строений — в административном центре, селе Уркарах, где повреждено 75 домовладений. Разрушения также отмечены в селах Харбук, Ираги, Калкни, Меусиша, Кубачи и Кунки.

Как сообщили в ведомстве, из зоны оползней эвакуированы 95 человек. Большинство разместились у родственников, для остальных подготовлен пункт временного размещения на базе Уркарахской многопрофильной гимназии. Пострадавших нет.

«Сейсмический пост мониторит территорию площадью более 16 гектаров, фиксируя подвижки грунта, представляющие угрозу для зданий и систем жизнеобеспечения»,— уточнили в ГУ МЧС по республике.

Подвижные грунты повредили участки дорог, в том числе трассу Мамедкала — Маджалис — Уркарах — Леваши — Акуша. После разрушения моста через реку прервано сообщение с шестью селами: Сурсбук, Худуц, Ашты, Кунки, Дирбаг и Ицари.

«Обстановка в горных районах республики остается непростой в связи с погодными условиями и износом инженерных сетей. На данный момент без электроснабжения остаются семьдесят семь населенных пунктов в пяти районах, также зафиксированы перебои с газом и водой в нескольких селах. Из-за дождей и мокрого снега на текущей неделе возможны повреждения линий связи и дорожного полотна. Прогнозируется активность грунта в среднегорье, риски также сохраняются в Цумадинском, Ахтынском, Буйнакском, Дербентском и ряде других районов. В горах возможны сходы селей. Мы просим граждан соблюдать осторожность», — сообщили «Ъ-Кавказ» в ГУ МЧС по Дагестану.

Роман Лаврухин