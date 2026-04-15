«Российские программы развития пока вкладываются в бетон и отделку»

По прогнозу девелопера Gravion и компании «Росинвестотель», к 2030 году доход на номер в пятизвездочных отелях Сочи достигнет 16 тыс. руб. за ночь, превысив показатели Москвы (15,5 тыс.) и Санкт-Петербурга (12 тыс.). Эксперты связывают это с госинвестициями в курорт, ростом спроса на пляжный и wellness-отдых, а также с насыщением рынка в столицах и конкуренцией со стороны посуточной аренды. О том, насколько такие прогнозы реалистичны, и что сейчас сильнее всего мешает развитию сочинской туриндустрии, рассказал «Ъ-Сочи» председатель Экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС, вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Дмитрий Богданов.

«Прогнозы о том, что к 2030 году выручка сочинских отелей обгонит столичные, выглядят красиво, но далеки от реальности. Уже в прошлом году турпоток в Сочи показал снижение, и апрель–май 2026-го не вселяют оптимизма: по многим объектам падение достигает 20–25%, а власти говорят о минус 4% за первый квартал. Погода, дожди, закрытие аэропорта, дорогие билеты, рост конкуренции со стороны других российских курортов и Турции — все это влияет. Но главная причина не в этом. Главное — умение отельеров работать с проблемами. На растущем рынке руководить легко, когда экономика растет, а специалистов готовят в вузах. Сейчас же я часто вижу недостаточный уровень управленческих навыков даже в именитых объектах размещения.

Нынешний рост показателей — скорее, следствие общего роста цен и отсутствия достойных альтернатив. Но конкуренция будет расти. В марте 2026 года правительство Турции выделило на поддержку туризма 1,3 млрд долларов, и часть наших туристов уйдет туда. Российские же программы развития пока вкладываются в бетон и отделку, а это не спасет. У нас семь-восемь месяцев в году крайне низкая загрузка. Появление новых симпатичных отелей только снизит процент заполняемости, обострит конкуренцию за кадры, уровень сервиса упадет, а окупаемость отодвинется на годы.

Нам нужно научиться вырабатывать яркие концепции. Колоссальный спрос на тему женского здоровья и красоты, но кто назовет санаторий №1 в этом сегменте в категории 5 звезд? Или 4 звезды? Это показывает наш крайне низкий маркетинговый уровень. Мы даже акустический комфорт обеспечить не можем при строительстве нового объекта. С одной стороны, это большие проблемы, с другой — колоссальные возможности для девелоперов и отельеров, которые могут создавать сверхуспешные бизнес-модели. При правильном подходе отель может иметь загрузку выше 100% и глубину продаж до полутора лет.

Любые ограничения в работе аэропорта плохо влияют на туризм, но отельеры Сочи стараются делать все, что в их силах. Однако снижение турпотока в первом квартале — лишь вершина айсберга. Ноябрь и декабрь в Красной Поляне в прошлом году были очень слабыми. В такой ситуации следовало бы организовать фестиваль spa для частных гостей и акцию на стратегические сессии для корпоративных клиентов. Но если не заявлять это с февраля–марта, за два-три месяца уже не организовать. Таких маркетинговых просчетов в Сочи и на других курортах много.

Главные риски — в недостаточном уровне подготовки всех, кто работает в отрасли, и кто связан с ее регулированием, подготовкой молодых специалистов, информационным сопровождением, экспертным сопровождением, управлением предприятиями в смежных сферах».