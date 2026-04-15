Радиолюбители из 90 стран вышли на связь с Севастополем в ходе марафона РТРС

В Севастополе завершился пятый этап радиоэкспедиции, организованной Российской телевизионной и радиовещательной сетью. Мероприятие приурочили к 25-летию компании. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

В течение двух недель в городе работали несколько любительских радиостанций РТРС. Для выхода в коротковолновый эфир им присвоили специальный позывной — RT25SE. В этом коде «RT25» означает «25 лет Российской телевизионной и радиовещательной сети», а «SE» указывает на Севастополь. За время экспедиции радиолюбители установили 3,4 тыс. связей. Сигналы с севастопольским позывным приняли в 90 странах.

География откликнувшихся оказалась очень широкой. Среди тех, кто вышел на связь,— радиолюбители из Австралии, Аргентины, Кении, Марокко, а также с острова Реюньон, который находится в Индийском океане. Участники марафона провели радиосеанс и с российской полярной станцией «Северный полюс 42». Эта станция в тот момент дрейфовала в Северном Ледовитом океане. Связь с ней удалось организовать через радиолюбительский искусственный спутник Земли SAT RS44.

В поддержку акции на телебашне в Симферополе в течение недели включали праздничную архитектурно-художественную подсветку. На медиафасаде башни появились юбилейные надписи и динамические световые переливы. По замыслу организаторов, они символизируют распространение радиоволн.

В пресс-службе РТРС отметили, что радиолюбителей часто называют коротковолновиками. Это энтузиасты, для которых радиосвязь стала хобби и даже спортом. Организаторы подчеркнули, что радиоэкспедиция помогает популяризировать российские города за рубежом. Кроме того, она показывает важность сохранения традиций любительского эфира. Акция проводится при поддержке Союза радиолюбителей России. Впереди у нее еще 10 регионов страны, где состоятся следующие этапы.

Мария Удовик