Из больницы Новороссийска выписали еще двоих пострадавших от атаки БПЛА
Двое пациентов выписались из больницы Новороссийска, пройдя лечение после полученных повреждений при атаке беспилотников в ночь с 5 на 6 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Дети, пострадавшие в ходе налета БПЛА в Новороссийске, продолжают находиться под наблюдением врачей в больнице Краснодара. В начале недели в оперштабе Кубани заявили, что из новороссийской больницы также выписали двоих пострадавших.
В результате массированной атаки киевского режима по Новороссийску в ночь с 5 на 6 апреля пострадали десять местных жителей, трое из которых — дети. Удары БПЛА нанесли ущерб более 230 объектам жилой инфраструктуры.