Из больницы Новороссийска выписали еще двоих пострадавших от атаки БПЛА

Двое пациентов выписались из больницы Новороссийска, пройдя лечение после полученных повреждений при атаке беспилотников в ночь с 5 на 6 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дети, пострадавшие в ходе налета БПЛА в Новороссийске, продолжают находиться под наблюдением врачей в больнице Краснодара. В начале недели в оперштабе Кубани заявили, что из новороссийской больницы также выписали двоих пострадавших.

В результате массированной атаки киевского режима по Новороссийску в ночь с 5 на 6 апреля пострадали десять местных жителей, трое из которых — дети. Удары БПЛА нанесли ущерб более 230 объектам жилой инфраструктуры.

София Моисеенко

Новости компаний Все