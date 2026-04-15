WP: США направят на Ближний Восток еще более 10 тысяч военнослужащих

Пентагон направит на Ближний Восток более 10 тыс. военнослужащих к концу месяца. Они присоединятся к примерно 50 тыс. американских солдат и офицеров, которые уже находятся в регионе, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

В ближайшие дни США доставят на Ближний Восток около 6 тыс. военнослужащих на борту авианосца USS George H.W. Bush и нескольких сопровождающих его военных кораблей, утверждают собеседники издания. По их словам, к концу месяца в регион прибудут еще около 4,2 тыс. военных, включая десантную группу Boxer и оперативную группу морской пехоты.

США перебрасывают дополнительные силы, чтобы сильнее надавить на Иран и усилить свои позиции в случае провала переговоров, заявил WP адмирал ВМС США в отставке и декан Центра морской стратегии в Северной Вирджинии Джеймс Фогго. «Чем больше инструментов у вас в арсенале, тем шире спектр доступных вариантов»,— сказал адмирал. Он назвал привлечение дополнительных сил «резервным потенциалом на случай, если ситуация выйдет из-под контроля».

13 апреля США начали блокаду Ормузского пролива, поскольку Вашингтону и Тегерану на переговорах не удалось достичь соглашения по ядерной программе Ирана. Сегодня в Центральном командовании ВС США заявили, что блокада иранских портов действует в полную силу и США удалось полностью перекрыть морскую торговлю Ирана. По данным WP, ВМС США уже развернули шесть торговых судов в Ормузском проливе, которые вышли из иранского порта.