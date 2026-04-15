WP: США развернули в Ормузском проливе шесть торговых судов

Военно-морские силы США развернули шесть торговых судов в Ормузском проливе, вышедших из иранского порта. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на американских военнослужащих. Источники заявили, что американцам не потребовалось применять силу.

Блокада США «полностью остановила торговлю» с иранскими портами, заявили изданию источники. По словам двух американских чиновников, ВМС США не задерживаются вблизи иранских портов или в самом Ормузском проливе. «Наша зона ответственности — Оманский залив»,— сказал один из них. Он утверждает, что американские военные корабли ждут подходящего момента, прежде чем перехватить торговые суда и заставить их развернуться.

«Есть только один вход и один выход. Мы полностью оцепили территорию»,— добавил собеседник WP.

По словам одного из источников, блокада затрагивает только суда, которые либо все еще находились в иранских портах, либо пришвартовались после 10:00 по времени Восточного побережья США (17.00 мск) 13 апреля. Тогда Вашингтон начал блокаду Ормузского пролива.

Президент США Дональд Трамп 12 апреля объявил о намерении блокировать Ормузский пролив, поскольку на переговорах в Исламабаде Вашингтон и Тегеран не достигли соглашения о ядерной программе Ирана. Сегодня глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер заявил, что американским военным удалось полностью остановить морскую торговлю Ирана.