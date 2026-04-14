Идущий к Ирану авианосец США обогнет Африку, чтобы не попасть под удар хуситов

Авианосная ударная группа США во главе с USS George H.W. Bush направляется в Аравийское море, сообщает информационная служба Военно-морского института США (USNI News) со ссылкой на источники. Сейчас корабли находятся в районе Намибии. Они огибают юг Африки, чтобы избежать прохода через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив, где сохраняется высокая угроза ракетных атак со стороны хуситов.

Авианосец George H.W. Bush

Фото: Kendall Warner / The Virginian-Pilot / AP Авианосец George H.W. Bush

Такой путь предпочли маршруту через Средиземное море, который обычно выбирают судна, которые идут от восточного побережья США на Ближний Восток. Предполагаемая дата прибытия группы в регион не уточняется.

По данным The Wall Street Journal, корабль вышел с военно-морской базы Норфолк в штате Вирджиния еще 31 марта. Он присоединится к авианосным ударным группам USS Abraham Lincoln и USS Gerald R. Ford. Решение об отправке корабля было принято еще до того, как президент США Дональд Трамп объявил о морской блокаде Ирана.

