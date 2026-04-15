США заявили об успешной блокаде портов Ирана

Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер заявил, что блокада иранских портов полностью введена. По его словам, США удалось полностью прекратить морскую торговлю Ирана. Соответствующее заявление пресс-служба CENTCOM опубликовала в X.

«По оценкам, 90% экономики Ирана обеспечивается международной морской торговлей. Менее чем за 36 часов с момента введения блокады американские войска полностью остановили морскую торговлю Ирана»,— заявил господин Купер. Он подчеркнул, что вооруженные силы США поддерживают военное превосходство на морях Ближнего Востока.

Блокада Оманского залива ВС США началась 13 апреля после того, как Вашингтон и Тегеран не смогли прийти к сделке на переговорах в Исламабаде. В CENTCOM уточняли, что ограничения распространяются на все суда, заходящие в иранские порты или выходящие из них. Президент США Дональд Трамп заявил, что иранские корабли, которые приблизятся к зоне морской блокады, будут уничтожены.