Пожар начался на предприятии в Стерлитамаке после атаки беспилотников

Башкирия подверглась атаке беспилотников 15 апреля. Несколько БПЛА были сбиты над Стерлитамаком. Об этом сообщил в Telegram глава региона Радий Хабиров.

«Несколько беспилотников сбиты над промышленной зоной Стерлитамака, — написал чиновник. — Обломки упали на территорию одного из предприятий».

На территории начался пожар, на месте работают экстренные службы. Какое предприятие стало целью атаки дронов, господин Хабиров не уточнил. Он добавил, что подробности о последствиях атаки устанавливаются.