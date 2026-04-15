Овечкин высказался о своем будущем после заключительного матча в сезоне НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин заявил, что надеется еще сыграть за клуб. 15 апреля он провел заключительный матч в своем последнем сезоне по контракту.

Александр Овечкин во время матча с «Колумбус Блю Джекетс»

Фото: Sue Ogrocki / AP Александр Овечкин во время матча с «Колумбус Блю Джекетс»

«Надеюсь, эта игра не была для меня последней. Я не знаю, что будет дальше. Посмотрим»,— приводит слова хоккеиста пресс-служба лиги. Также Овечкин поблагодарил болельщиков, которые его «подбадривают и кричат, чтобы он остался еще на год».

В заключительном матче регулярного чемпионата «Вашингтон» на выезде обыграл «Колумбус Блю Джекетс» со счетом 2:1. Александр Овечкин записал в свой актив результативную передачу. Ранее «Кэпиталс» лишился шансов на выход в play-off.

По итогам регулярного сезона-2025/26 Овечкин стал лучшим бомбардиром и снайпером «Вашингтона». Он набрал 64 очка (32 гола+32 передачи). Нападающий провел 20-й сезон в НХЛ, в котором забросил минимум 30 шайб.

Ранее Александр Овечкин заявлял, что примет решение о продолжении карьеры в НХЛ летом. Россиянину принадлежит рекорд лиги по числу шайб в регулярных чемпионатах — 929. В составе «Вашингтона» форвард стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.

Таисия Орлова