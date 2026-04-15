На Кубани ожидаются заморозки

В Краснодарском крае ожидаются понижение температуры и заморозки, которые могут сохраняться до 18 апреля, сообщили в центре мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций региона.

По данным Краснодарского ЦГМС, в период 16–17 апреля в большинстве районов края, за исключением части черноморского побережья от Анапы до Магри, а также Сочи и федеральной территории «Сириус», прогнозируются заморозки. Температура на поверхности почвы может опускаться до минус 1...4 градусов.

18 апреля похолодание сохранится в восточной части Краснодарского края. В отдельных районах региона ожидается дальнейшее снижение температурных показателей в ночные и утренние часы.

Вячеслав Рыжков