За год шашлычный набор на Кубани подорожал на 9%

Стоимость базового набора для приготовления шашлыка в Краснодарском крае за год увеличилась на 9% и достигла в апреле 2026 года 3,49 тыс. руб., пишет «Бизнес ФМ Краснодар» со ссылкой на расчеты аналитического центра «Чек Индекс» При этом число покупок мяса для жарки сократилось на 13%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ

В структуре набора медианная стоимость мяса выросла на 6%, до 998 руб., однако спрос на него снизился. Шампуры подорожали на 3%, до 330 руб., при падении продаж на 11%. Мангал прибавил в цене 13% и достиг 1,75 тыс. руб., при этом его покупки сократились почти на 19%. Древесный уголь подорожал на 11%, до 309 руб., а количество приобретений снизилось на 4%. Розжиг вырос в цене на 5%, до 106 руб., при этом его продажи, напротив, увеличились на 5%.

По оценке аналитиков, старт шашлычного сезона в этом году оказался смещен из-за погодных условий и календарных факторов, включая Страстную неделю перед Пасхой. Более 90% покупок мяса для шашлыка традиционно совершается в офлайн-рознице, тогда как мангалы более чем в 20% случаев приобретаются через онлайн-каналы.

Вячеслав Рыжков