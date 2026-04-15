Роспотребнадзор в течение летнего сезона намерен проверять воду в Анапе

Роспотребнадзор в течение всего летнего сезона намерен вести усиленный мониторинг качества питьевой и морской воды, а также состояния песка в зонах отдыха, включая побережье Анапы. Об этом сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина на заседании правительственной комиссии по развитию туризма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По ее словам, территориальные органы службы в течение сезона регулярно проводят лабораторные исследования питьевой воды, водоемов и морской акватории, а также песка в рекреационных зонах. В прошлом году было выполнено свыше 90 тыс. исследований, при выявлении нарушений временно приостанавливалась работа 73 зон отдыха. В 2026 году контроль планируется сохранить в усиленном режиме с акцентом на обеспечение безопасности отдыхающих, прежде всего детей.

Повышенное внимание к экологической ситуации в прибрежных районах сохраняется на фоне ликвидации последствий аварии танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», произошедшей в декабре 2024 года в акватории Черного моря. Тогда в результате крушения в море попало около 9,2 тыс. тонн мазута.

По данным экстренных служб, работы по очистке дна Черного моря продолжаются. На пляжах Анапы и Темрюкского района обследовано около 3,6 тыс. кв. м морского дна, собрано свыше 228 тонн нефтесодержащих отходов.

Вячеслав Рыжков