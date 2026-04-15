Средства размещения Кубани приняли более 666 тысяч граждан

Санаторно-курортный и гостиничный сектор Краснодарского края в 2026 году демонстрирует рост загрузки и выручки. Такие организации в январе—феврале посетили более 140 тыс. человек, следует из данных Краснодарстата, предоставленных «Ъ-Кубань». Все средства размещения Кубани, включая объекты санкура, посетили более 666 тыс. человек.

По данным нарастающим итогом, всего в регионе зафиксировано более 2,8 млн ночевок в средствах размещения, включая гостиницы и специализированные объекты размещения. Основной объем спроса формируют граждане России, на которых приходится свыше 2,7 млн ночевок.

Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения составила более 666 тыс. человек. При этом около 657 тыс. гостей — российские туристы, менее 10 тыс. — иностранные граждане.

Доходы сектора от предоставляемых услуг без учета НДС и акцизов превысили 23,8 млрд руб., что отражает сохраняющуюся высокую загрузку отрасли в условиях роста внутреннего туризма.

В отдельном сегменте санаторно-курортных организаций региона зафиксировано более 1 млн ночевок. Почти весь объем приходится на российских граждан, тогда как число иностранных гостей составляет около 24 тыс. ночевок.

Общая численность размещенных в санаторно-курортных организациях превысила 140 тыс. человек. Доходы данного сегмента составили порядка 4,5 млрд руб.

В структуре размещения в целом по краю основная доля ночевок приходится на гостиницы и аналогичные средства размещения — около 1,8 млн, тогда как специализированные объекты обеспечили свыше 1 млн ночевок. В обоих сегментах доминирует внутренний турпоток.

