Сергей Гликман вступил в должность гендиректора МУП «ИжГЭТ»

Сергей Гликман занял пост гендиректора МУП «ИжГЭТ». Запись об этом появилась в системе «СПАРК-Интерфакс» 14 апреля. С конца марта и. о. руководителя предприятия был Руслан Гиниятов.

Последнее место работы Сергея Гликмана — должность замгендиректора компании «Электротранссервис» в Москве (с 2023 года). До этого он работал директором электродепо метрополитена Казани, главным инженером предприятия «Мострансавто». В 2007-2011 годах Сергей Гликман возглавлял троллейбусное управление «ИжГЭТ». В это время гендиректором предприятия был его отец депутат гордумы третьего и четвертого созывов Игорь Гликман.

В 2011 году гендиректором предприятия стал Андрей Батов. В феврале 2025 года он был обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК) и отправлен в СИЗО. Тогда руководителем стал бывший замглавы администрации Ижевска Игорь Сальников. Он скончался 15 марта 2026 года. И. о. руководителя «ИжГЭТ» был назначен бывший гендиректор перевозчика «ИПОПАТ» Руслан Гиниятов.

Сергей Гликман родился в 1976 году в Ижевске. Он окончил ИжГТУ по специальности «оборудование и технология сварочного производства», а также Академию народного хозяйства по направлению «Менеджмент—Международный бизнес». По данным «СПАРК-Интерфакс», Сергей Гликман является владельцем (100% доля) компании «Автотехком Удмуртия», по основному ОКВЭДу занимающейся торговлей прочими автотранспортными средствами.