Сергей Гликман возглавил ИжГЭТ

Новым гендиректором ИжГЭТ назначен бывший замгендиректора ООО «Электротранссервис» в Москве Сергей Гликман. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ижевска. Ранее он возглавлял в ИжГЭТ троллейбусное управление.

Сергей Гликман родился в 1976 году в Ижевске. Он окончил ИжГТУ по специальности «оборудование и технология сварочного производства», а также Академию народного хозяйства по направлению «Менеджмент—Международный бизнес».

В ИжГЭТ начал работать мастером отдела троллейбусного парка №2, затем начальником участка по капитальному ремонту трамвайного депо №2. С 2007-го по 2011 год возглавлял троллейбусное управление ИжГЭТ.

Сергей Гликман работал директором электродепо метрополитена Казани, главным инженером АО «Мострансавто» Московской области, с 2023 года работал заместителем генерального директора «Электротранссервиса» в Москве.

Гендиректор ИжГЭТ Игорь Сальников умер 15 марта 2026 года. Он занимал пост гендиректора с февраля 2025 года. Ему было 48 лет.