Прощание с Игорем Сальниковым состоится 17 марта в Ижевске

Прощание с гендиректором МУП «ИжГЭТ» Игорем Сальниковым пройдет 17 марта в 12:00 в актовом зале муниципального предприятия (ул. Маяковского, 7). Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Напомним, Игорь Сальников, бывший замглавы администрации Ижевска, скоропостижно скончался 15 марта в возрасте 48 лет.

Игорь Сальников возглавил «ИжГЭТ» в феврале 2025 года. До этого он работал в Пермском крае. Летом 2024 года «Ъ-Прикамье» писал, что власти Перми приняли решение не продлевать контракт главе Мотовилихинского района господину Сальникову. Ранее он возглавлял администрацию Верхней Салды в Свердловской области. До ноября 2021 года господин Сальников курировал вопросы благоустройства, строительства соцобъектов и ЖКХ в администрации Ижевска.

