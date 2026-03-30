Исполняющим обязанности генерального директора «ИжГЭТ» назначен Руслан Гиниятов

Экс-генеральный директор АО «ИПОПАТ» Руслан Гиниятов марта стал исполняющим обязанности руководителя «ИжГЭТ». Данные об актуальном состоянии предприятия опубликованы на портале «Чекко».

Руслан Гиниятов являлся гендиректором «ИПОПАТа» с октября 2019-го по март 2022 года. По данным сайта перевозчика, тогда он стал исполнительным директором в компании. Господин Гиниятов покинул эту должность в феврале 2025 года. По данным «Чекко», с марта 2018-го по январь 2019 года руководил «Удмуртавтодортрансом».

Гендиректор «ИжГЭТ» Игорь Сальников умер 15 марта 2026 года. Он занимал был гендиректором с февраля 2025 года. Ему было 48 лет.