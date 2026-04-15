В Дагестане затопленными остаются 129 жилых домов

В Дагестане число затопленных домов сократилось до 129. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС. Также подтоплены 144 приусадебных участка и шесть участков автомобильных дорог в четырех муниципалитетах.

По информации ведомства, в пунктах временного размещения находятся 519 человек. Среди них — 177 детей. Продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения в пяти муниципалитетах, уточнили в МЧС. Службы проводят обходы дворов и оказывают адресную помощь пострадавшим. Специалисты МЧС откачивают воду и проводят дезинфекцию затопленных помещений.

12 апреля, как указывало МЧС, подтопленными оставались 516 домов в семи населенных пунктах, 556 приусадебных участков и 45 участков автомобильных дорог.

В конце марта в Дагестане прошли ливни, которые размыли берега рек. Вторая волна паводка началась 5 апреля. В тот же день прорвало плотину Геджухского водохранилища. В республике погибли шесть человек, пострадали более 15 тыс. В Дагестане и Чечне действует режим ЧС федерального характера. Всего, по данным МЧС, в России остаются подтопленными 185 жилых домов и более 2,9 тыс. участков в 36 регионах.