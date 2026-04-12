В Дагестане подтопленными остаются 516 жилых домов

В Дагестане остаются подтопленными 516 домов в семи населенных пунктах, 556 приусадебных участков и 45 участков автомобильных дорог. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба МЧС России.

В 16 пунктах временного размещения остаются 523 человека, включая 173 детей. Экстренные службы продолжают работу, совершая обходы дворов. Специалисты МЧС проводят дезинфекцию и санитарную обработку. Для расчистки и вывоза мусора привлечена инженерная техника.

В конце марта в Дагестане прошли ливни, которые размыли берега рек. Вторая волна паводка началась 5 апреля. В тот же день прорвало плотину Геджухского водохранилища. В республике погибли шесть человек, пострадали более 15 тыс. В Дагестане и Чечне действует режим ЧС федерального характера.