Тяжелый «Атлетико»

Первый сюрприз четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов преподнес мадридский «Атлетико». Он справился с одним из фаворитов текущего розыгрыша главного еврокубка «Барселоной». После гостевой победы со счетом 2:0 неделю назад столичному клубу хватило домашнего поражения со счетом 1:2. Вместе с ним место в полуфинале получил и действующий обладатель трофея ПСЖ, обыгравший — 4:0 по сумме двух матчей — «Ливерпуль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Albert Gea / Reuters Фото: Albert Gea / Reuters

Главным событием 14 апреля в Лиге чемпионов стал вылет «Барселоны». Команда Ханси Флика, по версии подавляющего большинства ресурсов входившая в тройку фаворитов турнира, не смогла преодолеть четвертьфинальную стадию. Споткнулись каталонцы об «Атлетико».

Выездной, мадридский матч, состоявшийся через неделю после домашнего поражения со счетом 0:2, долго намекал, что «Барселона» в полуфинале окажется. Не прошло и полминуты, а Хуану Муссо, получившему в этом году статус основного вратаря «Атлетико» из-за травмы Яна Облака, уже пришлось отводить угрозу. Низом бил Ламин Ямаль. Не прошло и пяти минут, а гости уже создали явный голевой момент. Теперь 18-летнего испанца никто не встретил. Он вышел один на один и покатил мяч мимо голкипера. 1:0.

Но на Муссо ранний гол, кажется, совсем не повлиял. Да, в середине первого тайма он пропустил еще раз, уже от Феррана Торреса. Но сколько раз аргентинский вратарь отражал попытки соперников. Причем попытки это были вернейшие. Казалось, впрочем, что третий мяч в ворота мадридцев — дело времени, а за ним непременно должен пойти и четвертый, и, может быть, пятый. Ведь как-то слишком расхлябанно действовал «Атлетико» на своей половине поля: его футболисты плыли под давлением, сами вручали мяч оппонентам, чуть ли не расступались перед ними.

Однако вместо очередного подарка «Барселона» получила пощечину. Это была нехитрая, зато молниеносно разыгранная комбинация.

Антуан Гризманн получил мяч в районе центрального круга и в касание пульнул его на фланг. Маркос Льоренте пронесся с ним до чужой штрафной и прострелил в центр. А шустрый Адемола Лукман успел в нужную точку и переправил его в сетку.

Гости еще долго сопротивлялись. На излете часа игры взятие ворот вновь праздновал Ферран Торрес, но вскоре выяснилось, что перед этим он залез в офсайд. Мог забивать Дани Ольмо. Не скажешь даже, что как-то надломила «Барселону» красная карточка Эрика Гарсии, сорвавшего потенциально голевую атаку противника. Нет, каталонцы все так же летели вперед.

Но устраивавший «Атлетико» счет — 1:2 (и 3:2 по сумме двух встреч) — остался на табло до конца.

Мадридцы впервые с 2017 года вышли в полуфинал Лиги чемпионов. Диего Симеоне, руководящий командой с 2011 года, в четвертый раз дошел с ней до этой стадии (один раз возглавляемый аргентинцем клуб на ней остановился, еще дважды проигрывал в финале). Следующим соперником «Атлетико» станет сильнейший в противостоянии лондонского «Арсенала» и лиссабонского «Спортинга» (после матча в столице Португалии лидирует — 1:0 — английский клуб).

В другом матче вторника «Ливерпуль» принимал ПСЖ, действующего победителя турнира — и провел очень приличную игру. Наблюдая за этой встречей как-то и не приходило в голову, что команду Арне Слота штормит весь сезон; что с начала весны она победила всего лишь трижды.

Возможности выпутаться из казавшейся не безнадежной, но чрезвычайно сложной ситуации (цель стояла та же, что перед «Барселоной» — отыграться с 0:2) у английского клуба были. Лучшая — примерно через полчаса после стартового свистка.

Но сложный удар Милоша Керкеза отразил Матвей Сафонов, а добивание Вирджила ван Дейка взял на себя защитник Маркиньос, тут же попавший в объятия российского вратаря и других партнеров.

«Ливерпуль» и после этого долго смотрелся бодрее. Здорово попал в игру Мохамед Салах, вынужденно появившийся на поле в середине первого тайма (он заменил травмированного Юго Экитике). Но гол не приходил, и интрига потихоньку угасала. Возродить ее мог пенальти, назначенный в ворота ПСЖ, однако главный арбитр Маурицио Мариани после подсказки от видеоассистентов решение пересмотрел.

Хозяева так и не забили. А ближе к концу дважды отличился лидер гостей Усман Дембеле. Открыл счет обладатель «Золотого мяча» дальним выстрелом. Нарастить перевес ПСЖ он помог, завершив контратаку.

В итоге — 2:0 (и 4:0 по сумме двух встреч). Парижане, в прошлом сезоне впервые завоевавшие престижнейший европейский трофей, сделали еще один шаг к повторению успеха. Их соперником в полуфинале станет либо мюнхенская «Бавария», либо мадридский «Реал» (в этой паре после матча в столице Испании впереди немецкий клуб — 2:1). Окончательный состав полуфиналистов Лиги чемпионов станет известен в среду.

Роман Левищев