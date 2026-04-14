Бывший помощник секретаря Совбеза стал первым замгендиректора ТАСС

Павел Коновальчик назначен первым заместителем генерального директора информационного агентства ТАСС. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

До назначения господин Коновальчик занимал пост помощника секретаря Совета безопасности с июля 2024 года по март 2026 года. Указ о его освобождении от должности подписал президент России Владимир Путин 12 марта.

В пресс-службе Совбеза тогда уточнили, что Павел Коновальчик перешел на новую работу с повышением в информационно-аналитическом направлении, связанном с обеспечением национальной безопасности.