Путин освободил Коновальчика от должности помощника секретаря Совбеза

Президент России Владимир Путин освободил Павла Коновальчика от должности помощника секретаря Совета безопасности. Это следует из указа главы государства.

Павел Коновальчик занимал пост помощника секретаря Совбеза с июля 2024 года.

После назначения Сергея Шойгу на пост секретаря Совбеза в мае 2024 года прежние должности заместителей сохранили шесть человек. Помимо господина Коновальчика, помощником секретаря Совбеза тогда был назначен Александр Бураченок.