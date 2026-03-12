Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Путин освободил Коновальчика от должности помощника секретаря Совбеза

Президент России Владимир Путин освободил Павла Коновальчика от должности помощника секретаря Совета безопасности. Это следует из указа главы государства.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Павел Коновальчик занимал пост помощника секретаря Совбеза с июля 2024 года.

После назначения Сергея Шойгу на пост секретаря Совбеза в мае 2024 года прежние должности заместителей сохранили шесть человек. Помимо господина Коновальчика, помощником секретаря Совбеза тогда был назначен Александр Бураченок.

