Бывший помощник Шойгу Коновальчик пошел из Совбеза на повышение

Президент Владимир Путин 12 марта подписал указ об освобождении Павла Коновальчика от должности помощника секретаря Совета безопасности РФ. Господин Коновальчик покидает пост в связи с переходом на другую работу, сообщили «Ъ» в пресс-службе аппарата Совбеза.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Павел Коновальчик

«Он в плановом порядке переходит на другую работу с повышением», — отметили в пресс-службе.

Теперь уже бывший помощник Сергея Шойгу в Совбезе трудоустраивается в сферу «информационно-аналитического направления по обеспечению национальной безопасности государства». Он «является высококвалифицированным управленцем стратегического уровня», добавили в пресс-службе.