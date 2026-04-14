На берегу Верх-Исетского пруда команда «Вода и завод» откроет новое пространство

В Екатеринбурге на территории яхт-клуба «Коматек» на берегу Верх-Исетского пруда команда проекта «Вода и завод» планирует запустить новое летнее пространство, рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Рендеры пространства "Пирспектива" Рендеры пространства "Пирспектива" Следующая фотография 1 / 2 Рендеры пространства "Пирспектива" Рендеры пространства "Пирспектива"

Площадка «Пирспектива» будет работать в двух форматах. «Днем — как открытая зона отдыха у воды: здесь можно будет провести встречу, выпить кофе, поиграть в настольный теннис или просто провести время на набережной. Вечером пространство будет переходить в событийный формат — с регулярной программой лекций, кинопоказов, концертов, спортивных активностей, а также практик йоги и медитации»,— пояснили в пресс-службе.

Проект разработала архитектурная студия 3by3 из Воронежа. Для нее это первый проект в Екатеринбурге.

Напомним, летом в Свердловской области запланирован ряд масштабных культурно-развлекательных мероприятий. В Екатеринбурге 19 июня традиционно пройдет фестиваль Ural Music Night («Уральская ночь музыки»). Его одним из хедлайнеров фестиваля станет группа «Чайф». На 25-28 июня в столице Урала и Заречном запланирован XI международный фестиваль «Безумные дни». В Сысерти на площадке кластера, созданного на месте железоделательного завода Турчаниновых-Соломирских, традиционно проходит ежегодный фестиваль «Лето на заводе».

Илья Вострецов