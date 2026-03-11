Фестиваль Ural Music Night в Екатеринбурге пройдет 19 июня

Дата проведения ежегодного музыкального фестиваля Ural Music Night («Уральская ночь музыки») в Екатеринбурге в этом году назначена на 19 июня, сообщили организаторы мероприятия. Одним из хедлайнеров фестиваля станет группа «Чайф».

Прием заявок от музыкантов, экспертов и площадок на участие в фестивале еще продолжается. «Программа мероприятия построена на нескольких музыкальных юбилейных датах: Год уральского рока, посвященный 40-летию Свердловского рок-клуба, юбилеи великих российских композиторов — Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева, Александра Зацепина»,— добавил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем Telegram-канале.

Международный фестиваль музыки Ural Music Night проходит в Екатеринбурге с 2015 года по инициативе продюсера Евгения Горенбурга. Фестиваль представляет множество направлений: от рока и хип-хопа до симфонической и хоровой музыки. Для зрителей вход на все площадки бесплатный. В прошлом году его посетили около 450 тыс. человек, на более чем 100 площадках выступили свыше 2,5 тыс. музыкантов, в их числе — АК-47, Niletto, Ay Yola,«СмешBand», Олег Митяев, Вячеслав Малежик.

Ирина Пичурина