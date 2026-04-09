Музыкальный фестиваль «Безумные дни» в Екатеринбурге пройдет 25-28 июня

Свердловская государственная академическая филармония представила программу XI международного фестиваля «Безумные дни», который состоится с 25 по 28 июня в Екатеринбурге и Заречном. Мероприятие охватит девять площадок, где пройдет 113 концертов с участием более 500 музыкантов, передает департамент информационной политики Свердловской области.

Тема фестиваля 2026 года — «На прекрасных берегах», объединяющая произведения, посвященные крупнейшим рекам мира, включая Волгу, Дунай, Рейн, Сену, Темзу, Влтаву, Миссисипи и Хуанхэ. В программе примут участие восемь оркестров, 14 ансамблей, три хоровых коллектива и более 40 солистов, среди которых известные исполнители и ведущие коллективы страны.

Особое внимание уделено современной музыке: в расписание включены четыре премьеры, а также новые форматы, такие как встречи с композиторами и творческие диалоги с артистами.

Ключевой площадкой выступит Сад Вайнера, где пройдут шесть концертов, включая открытие и заключительный гала-концерт. Там выступят ансамбль «Сибирский брасс», ансамбль кураистов, «Бубамара Брасс Бэнд» и военный оркестр штаба Центрального военного округа (ЦВО).

Продажа билетов стартует 9 апреля в 13:00.

Ирина Пичурина