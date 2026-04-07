В Сысерти у кластера «На заводе» построят 200-метровую лестницу за 34 млн руб.
В кластере «На заводе» в Сысерти (Свердловская область) планируют построить 200-метровую лестницу с пандусом за 34 млн руб. Как рассказали представители команды креативного кластера, общий объем затрат оценивается в 34 млн руб. 14,3 млн руб. уже получено от Фонда президентских грантов, 16 млн руб. предоставит бизнес, оставшуюся часть планируют собрать через народное пожертвование.
Строительство конструкции, которая станет новой смотровой площадкой с видом на цеха и центр города, запланировано на лето 2026 года. Архитекторы екатеринбургского бюро FISH и представители кластера разработали проект, заменяющий нынешний небезопасный путь через овраг.
«Это прецедент для малого города с населением в 20 тысяч человек, так как проект инициировало местное креативное сообщество, без привлечения средств из местного и регионального бюджетов»,— сообщили представители кластера. Они также отметили, что крупные меценаты, внесшие от 100 тыс. руб., смогут получить право назвать в свою честь метровые сегменты новой лестницы.
С 2020 года железоделательный завод Турчаниновых-Соломирских, построенный в 1732 году, работает в формате креативного кластера «На Заводе». По данным организаторов, ежегодно кластер посещают более 100 тыс. человек. Летом здесь проводят фестиваль «Лето на Заводе» — в цехах устраивают концерты, спектакли, читают лекции, проводят мастер-классы. В этом году фестиваль планируют провести в седьмой раз.