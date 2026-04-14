В Новороссийске увеличилась средняя стоимость квадратного метра жилья

Администрация Новороссийска утвердила норматив средней стоимости одного квадратного метра жилья для расчета размеров социальных выплат, предоставляемых отдельным категориям граждан на второй квартал текущего года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии.

Согласно постановлению, во втором квартале 2026 года средняя стоимость 1 кв. м общей площади жилого помещения в Новороссийске составляет 138 тыс. руб. Норматив устанавливается в целях обеспечения жильем молодых семей по целевой программе «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг». Мера была утверждена правительством РФ в декабре 2017 года постановлением №1710.

В первом квартале текущего года норматив составлял 133 тыс. руб., а в четвертом квартале 2025 года он достигал 132,1 тыс. руб., данные предоставлены в постановлениях, опубликованных на сайте администрации Новороссийска.

Как указывается в приказе минстроя РФ от 14 сентября 2021 г. № 667, жилищные сертификаты в рамках программы по обеспечению жильем могут получить военнослужащие и граждане, уволенные с военной службы, люди, подвергнувшиеся радиационному воздействию при катастрофе на Чернобыльской АЭС, вынужденные переселенцы и другие категории граждан.

Кристина Мельникова