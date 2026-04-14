Погрузка зерна на РЖД на экспорт через южные порты выросла вдвое

Погрузка зерна на сети РЖД для экспортных поставок через южные порты по итогам первого квартала 2026 года достигла 1,5 млн т, увеличившись в 2,2 раза год к году, сообщили в компании.

Совокупный объем экспортных отправок зерна железнодорожным транспортом за отчетный период составил 2,4 млн т, что в 2,3 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Из этого объема 1,6 млн т пришлось на перевозки в направлении портовой инфраструктуры, продемонстрировав двукратный рост.

В целом погрузка зерна на сети РЖД в январе—марте 2026 года составила 9,2 млн т, увеличившись на 46,5% в годовом выражении. В компании отметили, что данный показатель стал максимальным для первого квартала за всю историю, превысив предыдущий рекорд в 8,7 млн т, зафиксированный в аналогичном периоде 2024 года.

Вячеслав Рыжков