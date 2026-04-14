Инвестпрограмма «Россетей» вырастет до 900 млрд рублей

В 2025 году объем инвестиционной программы группы «Россети» (MOEX: FEES) составил 725 млрд руб. В 2026-м планируется увеличение до 900 млрд руб. Об этом сообщил глава группы Андрей Рюмин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Андрей Рюмин на встрече с Владимиром Путиным в Кремле

Фото: пресс-служба президента РФ Андрей Рюмин на встрече с Владимиром Путиным в Кремле

Господин Рюмин сообщил, что в прошлом году «Россети» построили более 35 тыс. км ЛЭП и «ввели ориентировочно 15 тыс. мегавольт-ампер трансформаторной мощностью», а также подключили к сети 340 тыс. новых потребителей.

«Что касается текущего года, у нас инвестиционная программа ориентировочно планируется в районе 900 млрд руб., — добавил глава группы (цитата по пресс-службе Кремля). — Планируем, безусловно, новое строительство, в том числе модернизацию, реконструкцию существующих электросетевых объектов».

Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что «по километражу объемы инвестиций у вас ("Россетей") на новые регионы достаточно солидные». Глава компании подтвердил предположение президента, что большие затраты обусловлены как «разрушениями в ходе боевых действий», так и «запущенностью сетевого хозяйства за предыдущие 10 лет».