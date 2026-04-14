Дональд Трамп удалил из Truth Social ИИ-картинку с собой в образе Христа

Президент США Дональд Трамп удалил из соцсети Truth Social фотографию, на которой он изображен в образе Иисуса Христа, исцеляющего больного. Как отмечает CNN, это произошло из-за критики господина Трампа в интернете после публикации.

Комментируя удаление фотографии, президент США заявил журналистам, что «только слышал» о спорах по поводу ее появления в социальной сети. Господин Трамп сообщил, что сам решил опубликовать себя в образе Иисуса Христа в Truth Social. «Предполагалось, что я в образе врача помогаю людям. И я действительно помогаю людям»,— утверждает он.

Изображение Дональда Трампа в образе Христа появилось в соцсети после того, как президент раскритиковал папу римского Льва XIV. Господин Трамп назвал Льва XIV «слабым в борьбе с преступностью и ужасным для внешней политики, чересчур либеральным человеком, потакающим левым радикалам». Тогда же президент США заявил, что Лев XIV, первый американец на этом посту, занял должность исключительно благодаря ему. Так Дональд Трамп отреагировал на слова папы римского, который назвал «неприемлемыми с моральной точки зрения» угрозы Ирану полным уничтожением страны.

Алена Миклашевская