Дональд Трамп покусился на святого

Глава Белого дома Дональд Трамп, никогда не стеснявшийся критиковать тех, кто ему несимпатичен, в воскресенье вечером выбрал для словесных нападок новую мишень — папу римского Льва XIV. В разговоре с журналистами и в нескольких постах американский президент назвал понтифика «слабым в борьбе с преступностью и ужасным для внешней политики», чересчур либеральным человеком, «потакающим левым радикалам», и заявил, что главой католической церкви Лев XIV, первый американец на этом посту, стал исключительно благодаря ему, Трампу. Столь нелестных оценок понтифик удостоился за последовательную критику войны США в Иране и тех, кто ее начал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Президент США Дональд Трамп

Вечером 12 апреля в прайм-тайм в популярной программе «60 минут» на телеканале CBS News вышел сюжет, в котором высокопоставленные американские кардиналы выразили поддержку позиции папы римского по поводу войны в Иране и его несогласию с ужесточением иммиграционной политики в США.

Папа Лев XIV действительно не раз довольно критично высказывался о рейдах против мигрантов, затем — об операции по силовому захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а в последние недели довольно часто критиковал военную кампанию против Ирана. Когда сам Трамп и его военный министр Пит Хегсет принялись публично ссылаться на перст Божий, представляя военные действия против Тегерана как богоугодное дело и подводя библейское обоснование под свои действия, папа римский отреагировал так: «Иисус — Царь мира, отвергающий войну, которого никто не может использовать для оправдания войны. Он не слышит молитвы воюющих, но отвергает их».

На днях, когда Трамп провозгласил, что «сегодня ночью погибнет целая цивилизация», предупредив о намерении нанести массированные удары по иранским электростанциям и другой гражданской инфраструктуре, Лев XIV назвал подобные заявления «совершенно неприемлемыми».

Наконец, в минувшую субботу, 11 апреля, папа римский предположил, что войну США и Израиля в Иране подпитывает «мания всемогущества». Перейти на личности он себе не позволил и никаких имен не назвал, но угадать в этом намек на президента США было несложно.

Вскоре же после выхода в эфир «60 минут», продемонстрировавших, что глава католической церкви далеко не одинок в своем неприятии ряда действий администрации США, Трамп опубликовал в социальных сетях изображение, на котором он предстает в образе Христа, исцеляющего больного, на фоне американских флагов и орлов. Вслед за этим глава Белого дома перешел к словесным выпадам на своего главного критика от церкви.

«Папа Лев СЛАБ в борьбе с преступностью и ужасен для внешней политики»,— написал Трамп в соцсети Truth Social, добавив, что ему не нужен понтифик, который считает, что Ирану можно обладать ядерным оружием, или который считает «ужасным, что Америка напала на Венесуэлу».

«Мне не нужен папа, который критикует президента Соединенных Штатов»,— прямо заявил американский лидер.

Потом последовал еще один удар. В очередном посте Трамп написал, что Лев «не был ни в одном списке кандидатов на пост папы и получил его только потому, что он американец, и они посчитали, что это будет лучшим способом справиться с президентом Дональдом Дж. Трампом».

Уроженец Чикаго, в миру звавшийся Робертом Фрэнсисом Превостом, действительно, стал первым в истории папой римским родом из США. Заслуги президента в этом не было, но он сам посчитал по-другому: «Если бы я не был в Белом доме, Лев не был бы в Ватикане».

Дональд Трамп решил дать папе, чья деятельность, по его словам, «очень сильно вредит ему и, что еще важнее, вредит католической церкви», совет: «взять себя в руки… проявить здравый смысл, перестать потакать радикальным левым и сосредоточиться на том, чтобы быть великим папой, а не политиком».

Но даже на этом Трамп не сумел остановиться. Вечером 12 апреля, возвращаясь в Вашингтон из Флориды, президент прямо на взлетной полосе вновь разъяснил журналистам, что не так с понтификом. «Я не являюсь поклонником папы Льва. Я не думаю, что он хорошо справляется со своей работой. Видимо, ему нравится преступность»,— предположил президент. И на прощание бросил последний камень в огород Льва XIV, назвав его «очень либеральным человеком», что в устах Трампа прозвучало как приговор.

Наталия Портякова