В Краснодаре мошенники похитили 16,5 млн рублей через школьника

В Краснодаре возбуждено уголовное дело по факту крупного мошенничества, в результате которого семья лишилась свыше 16,5 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодару. По предварительным данным, к хищению привела цепочка телефонных и онлайн-контактов злоумышленников с 18-летним молодым человеком.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась местная жительница. Она указала, что ее сын стал жертвой многоэтапной схемы обмана, вследствие которой злоумышленники получили доступ к информации о наличии денежных средств в доме и похитили их из сейфа.

Как установили сотрудники полиции, первоначально с молодым человеком связались неизвестные, представившиеся сотрудниками военного комиссариата. Под предлогом необходимости прохождения медицинского обследования они убедили его сообщить персональные данные, включая фамилию, имя и дату рождения. После завершения разговора юноша получил уведомление о якобы несанкционированном доступе к его учетной записи на портале государственных услуг.

В дальнейшем в коммуникацию включились лица, представившиеся сотрудниками службы поддержки. Они заявили о компрометации персональных данных и сообщили о якобы оформленной доверенности, позволяющей третьим лицам совершать финансовые операции от имени владельца аккаунта. Эта информация стала основанием для дальнейшего психологического давления.

Затем к схеме подключились псевдоспециалисты финансового контроля. Ссылаясь на возможные правовые последствия, они убедили молодого человека раскрыть сведения о наличии денежных средств в квартире. В ходе видеосвязи он подробно описал, где именно хранятся сбережения.

После этого к месту проживания прибыл неизвестный мужчина, представившийся уполномоченным специалистом. Под предлогом проведения проверки он попросил юношу покинуть квартиру. По возвращении тот обнаружил вскрытый сейф и отсутствие всех денежных средств.

Общий ущерб составил 16,5 млн руб. В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленников и их задержание.

Мария Удовик