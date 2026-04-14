Пропавший Герой России Асылханов сел в неизвестную машину в день исчезновения

В городе Юрге Кемеровской области продолжаются поиски Героя России гвардии рядового Алексея Асылханова, который пропал без вести 3 апреля. Его супруге Валерии в правоохранительных органах сообщили, что в день исчезновения военнослужащий сел в неизвестный автомобиль. И хотя этот момент, по ее словам, был зафиксирован на камерах видеонаблюдения, ни марку, ни государственные номера автомобиля установить так и не удалось, сообщила она «РИА Новости».

Супруга героя России добавила, что ждет от рядового ребенка. Сегодня начинается восемнадцатая неделя беременности, рассказала она агентству.

С момента исчезновения информации о местонахождении Асылханова нет. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о расследовании пропажи военнослужащего.

Рядовому Асылханову 23 года. Он участник военной операции на Украине. Военнослужащий получил Золотую Звезду в декабре 2024-го. Сообщалось, что он уничтожил 65 единиц украинской бронетехники, был тяжело ранен и потерял ногу. После службы вернулся в Кемеровскую область и стал работать педагогом дополнительного образования в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса.