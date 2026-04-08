Бастрыкин взял на контроль дело о пропаже в Кузбассе Героя России Асылханова

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о расследовании исчезновения в Кемеровской области Героя России Алексея Асылханова. Дело поставили на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщила пресс-служба СКР.

Расследование ведется по статье об убийстве. По данным следствия, господин Асылханов вышел из дома в городе Юрге 3 апреля. С тех пор его местоположение неизвестно. Следователи допрашивают свидетелей.

Рядовой Алексей Асылханов — ветеран спецоперации на Украине. За время участия в боевых действиях он уничтожил 15 танков и 50 бронемашин ВСУ. В 2024 году его наградили Золотой Звездой. После ранения военнослужащий начал работать в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса.

Никита Черненко