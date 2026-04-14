Нефть немного подешевела благодаря надеждам на переговоры США и Ирана

Майские фьючерсы на нефть WTI на бирже NYMEX снизились на 1,99%, до $97,11 за баррель, по состоянию на 10:12 мск. Марка Brent на бирже ICE торгуется чуть выше $98,7 (-0,59%) за баррель — также с поставкой в мае.

Вчера стоимость сортов нефти превышала отметку $100. На закрытии цена WTI составляла $99,08 (+2,6%), Brent — $99,36 (+4,4%) за баррель.

Котировки перешли к снижению после заявлений президента США Дональда Трампа о прогрессе в мирном урегулировании конфликта с Ираном. Он утверждал, что представители Тегерана сами вышли на связь с Белым домом и выразили готовность к договоренностям. По данным Bloomberg, стороны готовят новый раунд очных переговоров, а The New York Times сообщает о возможной готовности Ирана заморозить обогащение урана на пять лет.

До этого Дональд Трамп заявлял о провале переговорного процесса. Стороны не пришли к соглашению по ядерной программе Ирана и вопросам контроля судоходства в Ормузском проливе, заявлял он. После этого Центральное командование США ввело морскую блокаду в Оманском заливе и Аравийском море, запретив проходить иранским судам.