Трамп заявил о желании Ирана заключить сделку с США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что представители Ирана сами вышли на связь с его администрацией и выразили готовность к договоренностям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Этим утром нам позвонили нужные люди (из Ирана.—"Ъ"), те, кто надо, и они хотят договориться… Они очень сильно хотят заключить сделку, просто жаждут этого»,— заявил господин Трамп во время брифинга.

Переговоры США и Ирана состоялись 11 апреля в Исламабаде, однако, как сообщил Дональд Трамп, сторонам не удалось достичь договоренностей по ядерной программе Тегерана и вопросам контроля судоходства в Ормузском проливе.