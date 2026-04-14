NYT: Иран заявил США о готовности отказаться от обогащения урана на пять лет

США на переговорах в Исламабаде потребовали от Ирана приостановить обогащение урана на 20 лет, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Власти Ирана согласились на приостановку до пяти лет.

Как уточняют собеседники газеты, Иран направил ответ на предложение в понедельник, через два дня после переговоров. По словам американского чиновника, президент США Дональд Трамп отклонил предложение Ирана.

По словам одного из источников, США также попросили Иран вывезти высокообогащенный уран из страны. Тегеран настаивает на том, чтобы топливо оставалось внутри страны. При этом иранская сторона предложила разбавить его, чтобы исключить создание ядерного оружия.

Как уточняет NYT, обсуждается возможность проведения еще одного раунда очных переговоров. Но, по словам американских чиновников, окончательные планы еще не утверждены.

11 апреля США и Иран провели переговоры при посредничестве Пакистана. Стороны не смогли достичь соглашения. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявлял, что ход переговоров зависит от того, откроет ли Иран Ормузский пролив.

