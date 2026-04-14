В Краснодарском крае отменили угрозу атаки БПЛА

В Краснодарском крае отменили режим беспилотной опасности, введенный вечером 13 апреля. Об этом утром 14 апреля сообщили в региональном министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

По данным ведомства, угроза применения беспилотных летательных аппаратов на территории региона снята. Соответствующее решение принято после оценки текущей оперативной обстановки. Ограничения действовали на протяжении ночи и затрагивали ряд муниципалитетов края.

Жителям напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности даже после отмены режима. В частности, при обнаружении фрагментов беспилотников или подозрительных предметов рекомендуется не приближаться к ним и незамедлительно сообщать об этом по телефону экстренных служб «112». Специалисты подчеркивают, что такие объекты могут представлять потенциальную угрозу.

На фоне сохраняющихся рисков власти региона продолжают придерживаться усиленного режима информирования населения. Ранее в Краснодарском крае были введены ограничения на съемку и распространение фото- и видеоматериалов, связанных с атаками беспилотников, работой систем противовоздушной обороны, а также расположением военных и критически важных объектов инфраструктуры.

Соответствующие меры закреплены нормативными актами и предусматривают административную ответственность за их нарушение. Для граждан штрафы составляют от 1 тыс. до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для юридических — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. В случае повторных нарушений санкции могут быть ужесточены.

Власти региона призывают жителей сохранять спокойствие, ориентироваться только на официальные источники информации и строго соблюдать действующие ограничения. Оперативные службы продолжают мониторинг ситуации.

Мария Удовик