Ночью над акваторией Азовского моря и регионами сбили 97 БПЛА

В течение ночи с 13 на 14 апреля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 97 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, атаки фиксировались в период с 20:00 до 7:00.

Беспилотники были нейтрализованы над территорией ряда регионов страны, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую, Ростовскую и Тульскую области, а также над Крымом и акваторией Азовского моря. Все цели были своевременно обнаружены и уничтожены средствами ПВО.

На фоне продолжающихся атак в Краснодарском крае усилены меры по контролю за распространением информации, связанной с действиями противовоздушной обороны и последствиями инцидентов. Соответствующий указ подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Документ вводит запрет на фото- и видеосъемку работы систем ПВО, а также на публикацию данных о военных объектах, объектах критической инфраструктуры и местах падения беспилотников. Ограничения распространяются и на информацию о дислокации подразделений силовых структур.

За нарушение установленных правил предусмотрена административная ответственность. Для граждан штраф составляет от 1 тыс. до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. При повторных нарушениях санкции ужесточаются.

Власти призывают жителей сохранять спокойствие и соблюдать установленные ограничения, подчеркивая, что они направлены на обеспечение безопасности и эффективной работы систем противовоздушной обороны. Оперативная обстановка остается под контролем профильных служб.

Мария Удовик