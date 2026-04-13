Благотворительные фонды собрали 700 млн рублей для пострадавших от паводка в Дагестане

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что благодаря поддержке благотворительных организаций на оказание помощи республике уже аккумулировано около 700 млн руб. По словам руководителя региона, эта сумма не является окончательной и может увеличиться. Об этом сообщает пресс-служба главы РД.

Вопрос распределения собранных внебюджетных средств по ключевым направлениям будет детально проработан на профильном совещании. Необходимость в дополнительном финансировании вызвана катастрофическими последствиями затяжных ливней, прошедших в конце марта и начале апреля. Стихийное бедствие привело к масштабным подтоплениям, из-за которых в ряде городов и районов республики, включая Махачкалу, Каспийск и Хасавюрт, был введен режим ЧС, позже получивший федеральный статус.

Согласно официальным данным, от удара стихии пострадали почти 10 тыс. жилых домов, из которых более 7 тыс. получили серьезные повреждения. Критическая ситуация сложилась в Дербентском районе: из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище властям пришлось экстренно эвакуировать более 4 тыс. человек. Наводнение также парализовало движение на участке федеральной трассы. Жертвами природной катастрофы стали 6 человек, общее число пострадавших превысило 6,2 тыс. По фактам гибели людей правоохранительными органами уже возбуждены и расследуются уголовные дела.