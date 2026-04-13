Власти Ставрополья увеличили сумму единовременной выплаты контрактникам до 3,5 млн рублей

Власти Ставропольского края существенно увеличили финансовую поддержку военнослужащих. По распоряжению губернатора Владимира Владимирова, суммарный объем единовременной выплаты для бойцов, заключающих контракт с Минобороны РФ в регионе, теперь составит 3,5 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, данная мера направлена на укрепление социальной защищенности участников СВО и их близких. Ранее общая сумма выплат составляла 2 млн рублей, из которых 1,6 млн выделялось из регионального бюджета, а 400 тысяч — из федерального. Таким образом, доля краевой поддержки выросла практически вдвое.

По информации пресс-службы правительства региона, в текущем году бюджет Ставрополья предусматривает масштабное финансирование социальных гарантий для военнослужащих: на различные меры помощи участникам спецоперации и их семьям выделено порядка 7 млрд рублей.

Валерий Климов