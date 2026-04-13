Кубань оказалась в топе регионов России по уровню развития спорта

Краснодарский край вошел в число регионов-лидеров по развитию физической культуры и спорта по итогам 2025 года. Соответствующий рейтинг был представлен министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым на заседании правительственной комиссии по реализации комплексной государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Доклад был представлен заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко. В заседании также участвовали представители федеральных ведомств, региональных властей, спортивных федераций и государственных организаций.

Согласно опубликованным данным, Краснодарский край вошел в группу регионов с наиболее высокими показателями развития спортивной инфраструктуры и вовлеченности населения в занятия физической культурой. В перечень лидеров также вошли Москва и Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Тюменская, Волгоградская, Свердловская, Челябинская, Тульская, Калужская, Владимирская, Мурманская и другие области, а также ряд субъектов Северного Кавказа и Дальнего Востока.

При формировании рейтинга учитывался комплекс показателей, включая уровень обеспеченности спортивными сооружениями, долю граждан, систематически занимающихся спортом, темпы ввода новых объектов, развитие адаптивного спорта и эффективность реализации региональных программ.

По словам Дмитрия Чернышенко, рейтинг отражает результаты исполнения ключевых показателей государственной программы и будет направлен главам регионов для дальнейшей работы по развитию отрасли.

Михаил Дегтярев отметил, что по итогам года в стране зафиксирован рост доли граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, а также продолжается развитие спортивной инфраструктуры, включая массовые и специализированные объекты. Он подчеркнул, что реализация госпрограммы «Спорт России» позволяет поддерживать устойчивую динамику отрасли.

Мария Удовик