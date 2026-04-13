Курорт «Красная Поляна» сократил зоны катания и завершает вечерние спуски

На курорте «Красная Поляна» в Сочи введены изменения в режиме работы горнолыжной инфраструктуры в связи с поэтапным завершением зимнего сезона. В пресс-службе курорта сообщили о корректировке доступных зон катания и прекращении вечернего формата спусков.

Согласно официальной информации, со следующего дня прекращается катание на участке трасс между отметками 1,5 тыс. м и 960 м. Данный сегмент склонов выводится из эксплуатации, что связано с естественными сезонными изменениями снежного покрова и переходом курорта к финальной стадии зимнего периода. При этом подчеркивается, что полный сезон на «Красной Поляне» продолжится до 9 мая, однако в ограниченном формате.

В оставшийся период работы основная активность сосредоточится в высокогорной части курорта. Гостям будут доступны трассы в зоне «Цирк-2», а также маршруты на высотах от 2,2 тыс. м до 1,5 тыс. м. Функционирование горнолыжной инфраструктуры смещается в районы с наиболее стабильными условиями для катания.

Отдельно отмечается, что в текущем сезоне завершается формат вечернего катания. Этот режим работы ранее позволял гостям использовать часть трасс в продленное время суток, однако с учетом сезонной динамики и перераспределения ресурсов он выводится из расписания.

Изменения на «Красной Поляне» происходят на фоне аналогичных процессов в горном кластере Сочи. Так, другой крупный курорт региона — «Роза Хутор» — ранее сообщил о завершении зимнего сезона и переходе к плановым регламентным работам на канатных дорогах. Там часть подъемников временно выведена из эксплуатации для технического обслуживания, а отдельные маршруты продолжают работу в межсезонном режиме.

В целом горнолыжная инфраструктура Сочи постепенно переходит к завершающей фазе зимнего туристического периода. По данным участников рынка, майские праздничные дни традиционно становятся финальной точкой активного катания в горном кластере, после чего курорты переходят к подготовке летнего сезона и перераспределению туристических потоков.

Мария Удовик